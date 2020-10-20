الرجاء يراسل “الكاف” لتأجيل مباراته أمام الزمالك

تقدم نادي الرجاء البيضاوي بطلب لدى الكاف لتأجيل مبارته ضد الزمالك المصري، المبرمجة يوم السبت المقبل برسم إياب نصف نهاىْي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الطلب بعد إعلان الفريق مساء أمس الاثنين إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كوفيد19، والأمر يتعلق بكل من محسن متولي وعبد الإله الحافيضي وأنس جبرون وعمر العرجون وإلياس الحداد، إضافة إلى الثلاتي عبد الرحيم الشاكير وأيوب نناح وازريدة.

يذكر أن الفريق الأخضر أجل اليوم الثلاثاء رحلته لمصر إلى حين التوصل برد على طلبه من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.