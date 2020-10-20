مكناس.. الأمن يلقي القبض على مشتبه فيه ظهر في شريط فيديو يهدد المواطنين بالسلاح الأبيض

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، خلال الأيام الجارية، شريطي فيديو، يوثق الأول لشخص ملقى على الأرض في الشارع العام، وهو يحمل جروحا، بينما الشريط الثاني ظهر فيه شخص آخر يحمل سكينا، وهو يوجه عبارات السب، والشتم، والتهديد بارتكاب جنايات، وجنح ضد الأشخاص، والممتلكات.

وقالت ولاية أمن مكناس، إنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع شريطي الفيديو المذكوريين، موضحة، عبر بلاغ لها، أن الأبحاث، والتحريات، التي باشرتها مصالح الأمن في مدينة مكناس، أوضحت أن هذه القضية تعود إلى يوم 15 أكتوبر الجاري، وتتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف، التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في المدينة، حيث تم توقيف المتورط في ارتكابها، وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، أضاف المصدر نفسه، أن الشخص، الذي ظهر في أحد الشريطين، كان قد اعترض سبيل الضحية، وعرضه لسرقة دراجته النارية باستعمال العنف، بواسطة السلاح الأبيض، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن استرجاعها، وتسليمها للضحية.

وشددت ولاية أمن مكناس على أن القضية المذكورة تشكل، حاليا، موضوع إجراءات قضائية، إذ تم توقيف المشتبه فيه، ووضعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة، فور انتهاء مجريات البحث.