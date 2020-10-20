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إعادة الإغلاق مع إبقاء المدارس مفتوحة في إيرلندا

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فرضت إيرلندا حالة الإغلاق العام لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كوفيد-19).

وأصدر رئيس الوزراء مايكل مارتن قراراً يلزم السكان "ملازمة البيوت" على مستوى عموم البلاد على ألا يشمل المدارس.

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ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء ولمدة ستة أسابيع، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر خلاله عمل المطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.

وحذّرت الحكومة في بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل والمفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.

وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بالفيروس، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في أبريل حيث تم تسجيل 77 وفاة، علماً أنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون العشرة.

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