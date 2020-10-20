شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف إصابة جديدة.. جونسون: لا نستبعد إغلاقا شاملا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت احصاءات حكومية يومية اليوم الثلاثاء تسجيل بريطانيا 21331 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 ارتفاعا من العدد الذي تم تسجيله اليوم السابق وبلغ 18804 حالات.

كما سجلت 241 حالة وفاة خلال 28 يوما من إثبات الاختبارات إصابتها بالمرض مقابل 80 حالة سجلت يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: لا نستبعد إغلاقا شاملا في بريطانيا بسبب كورونا.