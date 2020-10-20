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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العرادة يلتقي مدير دائرة الوطن العربي بالخارجية الموريتانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى سفير اليمن لدى موريتانيا، الدكتور، سالم صالح العرادة، اليوم الثلاثاء، مدير دائرة الوطن العربي في وزارة الخارجية الموريتانية، السفير، عمر محمد بابو.
وخلال اللقاء، استعرض السفير العرادة، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من خلال مواصلتها ممارسة اعمالها العدوانية وانتهاكاتها الإنسانية ومخالفتها لكل الأعراف والقوانين الاجتماعية والمحلية والدولية والإنسانية .
وسلم السفير العرادة للمسؤول الموريتاني، نسخة من بيان الحكومة اليمنية الذي ادان بأشد العبارات قيام النظام الإيراني بتهريب أحد عناصره الى الجمهورية اليمنية وتنصيبه سفيرا لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2216 .
وأشار إلى أن هذا النهج الذي ينتهجه النظام الإيراني يعتبر انتهاج لسلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والافراد الى مليشيا انقلابية وهو ما يؤكد عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمن واليمنيين .
من جانبه جدد المسؤول الموريتاني التأكيد على موقف موريتانيا الثابت تجاه اليمن ودعمها للسلطة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وموقفها الدائم من ضرورة التزام جميع الاطراف بالمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة .
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