شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشكر رئيس الجمهورية لاختيار تيسير مطر عضوا بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حزب إرادة جيل، الشكر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لاختياره رئيس الحزب تيسير مطر، عضوا بمجلس الشيوخ ضمن الـ 100عضو الذين تم تعيينهم بالمجلس، ونشرت الجريدة الرسيمة أسماءهم وأدوا اليمين في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أول أمس الأحد.

ووصف الحزب في بيان اليوم، اختيار رئيس الجمهورية، لتسير مطر بالمسئولية والشرف العظيمان سواء لقيادات الحزب أو الأعضاء، مؤكدا أن جميع المتواجدين بالحزب سيعملون ما بوسعهم ليكونوا على قدر المسئولية.

وقال تيسير مطر، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن اختياره من قبل رئيس الجمهورية بالتعيين في مجلس الشيوخ شرف عظيم له ولأهله وناسه وجيرانه وأبناء دائرته بدار السلام محافظة القاهرة، متمنيا أن يكون على قدر المسئولية لدعم جهود الرئيس السيسى والدولة خلال الفترة المقبلة.

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وتعهد تيسير مطر، للرئيس عبد الفتاح السيسى على الوفاء بما أقسم عليه وأن يحقق آمال الشعب فيما اختصه به الدستور والقانون من مهام، داعيا الله أن يوفق الرئيس في استكمال المشروعات القومية العظيمة لبناء مصر الحديثة".