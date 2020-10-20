شكرا لقرائتكم خبر عن قطر عدوة الانسانية.. تقرير دولي يفضح "سخرة" العمالة المنزلية فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنَّ عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.

وقالت المنظمة بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إنَّ حوالي 85% من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم، ونادرًا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدًا، وإن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.

وقالت الكثيرات من النساء، إنهن تلقين رواتبهم مؤخرًا، أو لم يحصلن عليها مطلقًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأجرت منظمة العفو مقابلات مع نشطاء وموظفي سفارات من بلدان منشأ العمال الأجانب.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند.

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وتقول منظمة العفو الدولية، إن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة.

وزعمت قطر مؤخرًا أنها قامت بإصلاح أوضاع العمال الأجانب، عبر تطبيق حد أدنى للأجر الشهري 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارًا) والإعلان عن أنَّ العمال الأجانب سيتمكنون من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل السابق.

لكن منظمة العفو قالت، إنَّ هذه الإصلاحات «من غير المرجح أن تقلل بشكل كبير من سوء المعاملة أو تحسن ظروف عاملات المنازل دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية وضمان التطبيق».