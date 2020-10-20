شكرا لقرائتكم خبر عن يفخر بخيانته لوطنه ويشعر أهله بالعار.. أشقاء محمد ناصر: لن نقبل بدفنه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين يفخر هو بخيانته لوطنه مقابل حفنة من الدولارات ويهاجم وطنه ويحرض المتطرفين على قتل جنود القوات المسلحة والشرطة بعد أن باع نفسه لأعداء الوطن بثمن بخث، يشعر أشقاء محمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية بالخزى والعار تجاهه، فهم يرفضون ممارساته الشاذة بحق الوطن.

وكشف محمد طارق على، شقيق محمد ناصر، التفاصيل الكاملة لانضمام الإعلامى الهارب لإعلام الجماعة الإرهابية، وتحريضه ضد مصر من الخارج، قائلا: "نحن 6 أشقاء أسامينا كلها مركبة، وكلنا اسمنا محمد، وكلنا أشقاء يفرق بين الأخ وشقيقه عام واحد، ومحمد ناصر ترتيبه الثالث فى الأشقاء، وحصل على 50% فى الثانوية العامة".

وأشار إلى أن محمد ناصر لا يعرف أى شيء عن جماعة الإخوان، قائلا: "مالوش علاقة بالإخوان، بل بالعكس كنا نقعد جلسات مزاج، وهو كان بيدخل كازينوهات فى مصر، ولم يشارك فى الحراك الثورى الذى شهدته مصر بداية 2011، موضحا: "خلال ثورة 25 يناير محمد ناصر كان قاعد فى بيته، ولم يشارك فى الثورة، ولم يكن لديه أى مشكلة".

وأوضح أن محمد ناصر ذهب مرة إلى قريتهم فى بنى سويف، وأخذ أبناءه ولم يعود مرة ثانية، وانقطعت الصلة بينهم وبينه، مضيفًا: "لا نريد التواصل معه مرة ثانية لأن ما فعله ليس صحيحا كونه يهدم فى الدولة المصرية".

وقال:" محمد ناصر عايز الدم، ولن نقبل بدفنه فى مصر، واصفا محمد ناصر بـ"الخائن والإرهابى والمفروض ينضرب بالجزمة، ومن حسن حظى إنى عاصرت عهد الرئيس السيسى، وبعد فترة هنعرف كلنا البلد كانت رايحة فين، والسيسي عمل إيه".

وبدوره، كشف محمد عبد التواب أحد أصدقاء محمد ناصر، التحول الكبير الذى طرأ على الإعلامى الهارب، قائلا:"اختفى محمد لفترة طويلة ثم فوجئنا به يظهر على قنوات الإخوان يسب فى الناس ومؤسسات الدولة".

Advertisements

وانتقد "عبد التواب" ما يردد مذيعى قنوات الإخوان ضد مصر من أجل الحصول على مزيد من الدولارات، قائلا :" انت يا محمد ناصر ومعتز مطر قاعدين فى الخارج واكلين شاربين وقاعدين فى التكييفات وبتاخدوا بالدولارات ".

وأكد أن مذيعى قنوات الإخوان سيكونون عبرة للآخرين، موجها رسالة لمحمد ناصر،" هتكون عبرة للخلق، لأنك تمارس دائما التسلق، وتحب تطلع على كتف أى حد، ده طلع على أكتاف أخواته، ويكفى إنك هتموت غريب، وإخواتك مش هيعملوا لك جنازة".

وأكد أن ما يقوله محمد ناصر ليس له أى تأثير، قائلا:" مفيش حد بيسمعه، سواء هو أو معتز مطر أو حمزة زوبع" موجها رسالة لـ"ناصر" قائلا: "حركاتكم مفقوسة".

فيما أكدت هيفاء زوجة شقيق محمد ناصر، اعتراضها على ما يقوم به الإعلامى الهارب، قائلة:" غير موافقين على ما يفعله محمد ناصر، لأننا بنحب بلدنا وعايزين مصر تكون فى أمان وسلام، وما يفعله يعتبر إرهاب".

وأكدت أن عائلة محمد ناصر تضررت بسبب ظهوره على قنوات الإخوان، مضيفة:" ناصر أساء لمصر وتهديد لبلدنا قبل أن يكون تهديد لأسرته.

فيما كشف خالد جبريل أحد جيران عائلة محمد ناصر، أن الإعلامى الهارب أساء لعائلته ولسمعتها، قائلا: "أهل محمد ناصر ناس محترمة جدا وكلهم ناس طيبة ولكن يطلع واحد زى ده يسيئ لسمعتهم" موجها رسالة لـ"ناصر"، قائلا: "كفاية شتيمة فى مصر، ومصر بلدنا كل الناس تتباهى بها".