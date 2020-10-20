شكرا لقرائتكم خبر عن حياة "معتز مطر أبو شعرة" فى أحضان مخابرات تركيا وسيده أردوغان خضوع وذل وهوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضوع وذل وهوان وخيانة للوطن، هكذا يعيش الخائن معتز مطر تحت مظلة المخابرات التركية التي تدير قناة الشرق الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور، لخدمة أهداف سيده رجب طيب أردوغان، من خلال حجم المديح الفج للنظام التركى لأكثر من نصف ساعة يوميا على الهواء، وذلك دون المساس أو التعرض لأى من جرائم أردوغان.

وحتى تتأكد من الأمر لن يكلفك ذلك كثيرا، هي عملية بحث بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب، هناك مئات الفيديوهات التى يدعم فيها معتز مطر جميع تحركات سيده أردوغان، حتى وإن كانت على جثث المواطنين العرب في ليبيا وسوريا والعراق، دون أي علامة للخجل على وجه مذيع قناة الشرق، سعيا لهدفه الأول وهو جمع الأموال والدولارات.

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ويعد الخائن معتز مطر، مقدم البرامج على قناة الشرق الإخوانية، أحد أهم المحرضين في قنوات الجماعة الإرهابية، الذين باعوا أنفسهم ووطنهم من أجل الدولارات، ويطلقون سهامهم المسمومة على مصر، بشكل يومي، تنفيذا لتعليمات المخابرات التركية ونظام أردوغان، ولكل من يدفع الأموال لتمويل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويعتمد معتز مطر، أحد رموز إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، على أسلوب وخطة استخدام كل أشكال وصور التضليل والكذب والخداع والفبركة والتزييف وقلب الحقائق، لتشويه إنجازات الدولة المصرية والهجوم على مؤسسات الدولة، من خلال برنامجه اليومي على قناة الشرق الإخوانية، مستغلا الأحداث السياسية لتشويه نظام الحكم، في الوقت الذي يشيد فيه بكل قرارات رجب أردوغان، ويحاول إضفاء أي صبغة شرعية على السياسات الإجرامية للنظام التركي.