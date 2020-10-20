شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية يؤكد أهمية "دحرجة" كأول محطة تداول سيارات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس يحيي زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، وقد نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، والتي وافقت على مشروع القانون في حضور ممثلين عن وزارت: النقل والمواصلات، والمالية، والعدل.

وأضاف زكي، أن مشروع هذه المحطة يأتي في إطار المنظومة المتكاملة التي تستهدف الهيئة إقامتها في منطقة شرق بورسعيد لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية.

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وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية في بيانها، إن هناك العديد من العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، والتي تتمثل في عوائد مباشرة وغير مباشرة، فأما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع، وأما عن العوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وايرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل القومي.

وطبقاً لعقد الامتياز فإن مدة العقد هي 30 عام وبعد انتهائها يتم نقل ملكية المحطة بكافة أصولها كاملة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس دون أن تتحمل الهيئة بأي مقابل يستحق للتحالف، وهذا هو أهم ما يميز العقود التي تتم بنظام ال B.O.T.