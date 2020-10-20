شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفى بـ6 من خريجيها من أعضاء مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب الأمس الإثنين 19 أكتوبر، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بستة من أعضاء دفعة "الفريق محمد العصار" من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، لأدائهم اليمين الدستورية بعد تعيينهم بمجلس الشيوخ المصرى 2020، حيث عُقدت دورته الأولى أول أمس برئاسة السيد جلال هريدى مؤقتًا لكونه أكبر الأعضاء سنًا.

تم تعيين الستة أعضاء من دفعة "الفريق محمد العصار" فى مجلس الشيوخ المصرى ضمن ثلث الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بقرار رقم 590 لسنة 2020؛ وذلك لضمان تمثيل كافة الأطياف السياسية ومختلف فئات المجتمع والتخصصات والخبرات.

نبذة عن نواب للأكاديمية الوطنية فى مجلس الشيوخ المصرى 2020:

نهى زكى وهى أخصائى علاقات دولية ومسئولة ملفات التعاون مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد حصلت على ليسانس آداب قسم علوم اتصال وإعلام، وماجستير من كلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام من جامعة عين شمس.

نهى الشريف وهى باحث ممتاز بالإدارة العامة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنسق مشروع الاتحاد الأوروبى بالإدارة المركزية للتعاون الدولى، وقد حصلت على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة استثمار وتمويل.

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هيام بنيامين وهى أخصائى سياحة أول بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ومنسق العلاقات العامة الدولية بالمكتب الفنى لرئيس هيئة تنشيط السياحة، وقد حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة المنيا، وماجستير إدارة أعمال جامعة ESLSCA.

راجية الفقى وهى مدير مشروع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقد حصلت على بكالوريوس علوم، وماجستير إدارة أعمال من جامعة ESLSCA.

عمرو نبيل عبد الرحمن وهو مهندس سلامة السكك الحديدية بمكتب وزير النقل، وقد حصل على بكالوريوس هندسة، وماجستير إدارة عامة.

الدكتور محمد لطفى الساعى وهو أستاذ مساعد بالمركز القومى للبحوث، وقد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، وماجستير ودكتوراه فى الأمراض الجلدية والتناسلية.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.