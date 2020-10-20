شكرا لقرائتكم خبر عن توافد معيني "الشيوخ" على مكتب أمين عام المجلس لاستلام كارنيهات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ صباح اليوم الثلاثاء، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين على مكتب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل، للحصول على كارنيهات العضوية الخاصة بهم، لاسيما وأن " إسماعيل" قد نوه خلال الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الأحد الماضي إلى أن الكارنيهات سيتم طباعتها خلال 48 ساعة وتسليمها للأعضاء مع عقد حفل استقبال للمعينين على غرار الأعضاء المنتخبين.

وكانت فى مقدمة الأعضاء الذين حضروا الدكتورة نهال المغربل، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من بينهم العضو أكمل نجاتي، فضلا عن حضور المستشار فرج الدرى، للقاء القائم بأعمال الأمين العام.

Advertisements

من جانبه، قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن "التنسيقية" جاهزة تماما لبداية دور الانعقاد لمجلس الشيوخ وهناك أجندة وطنية من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن، علي رأس أجندتها حيث سيتم العمل علي دراسة المقترحات الخاصة بتدعيم الديمقراطية فضلا عن دراسة العديد من الامور التي ستساعد علي تحسين الحياة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف علي كاهل المواطن المصري.

في سياق متصل، قال النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ إن نواب الشيوخ الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والبالغ عددهم 12 عضوا، فى تواصل دائم يوميا لإعداد رؤيتهم حول مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مضيفاً : لدينا العديد من المقترحات الداعمة لمناخ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.