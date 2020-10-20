شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي بقنوات الإخوان يكشف إدارة الجزيرة وإعلام والإخوان بيد "رجل إنجليزي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أيام قليلة كشف الإعلامى السابق بقناة مكملين الإخوانية طارق قاسم، عن إدارة رجل إنجليزى يدعى "أبو دية" لإعلام الإخوان وقنوات تركيا المحرضة ضد الدولة المصرية، وإصداره أوامر لهم، واليوم كرر إعلامى يدعى محمد الشرقاوى نفس الأحاديث، إلا أنه كشف أيضا أن هذا الرجل الإنجليزي يسيطر على إدارة قناة الجزيرة بجانب سيطرته الكاملة على قنوات الإخوان المبثوثة من تركيا مثل الشرق ومكملين.

وأشار "الشرقاوى" الذى عمل مخرجا بقناة الجزيرة في فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، إلى أن قنوات الإخوان والجزيرة لا تمتلك الحد الأدنى من المهنية، موضحا أنه تم تهديده بالاغتيال بعدما وقع بينه وبين الرجل الإنجليزي الذي يدير إعلام الإخوان أزمة.

وقال :" أنا تمت مراقبتي في تركيا ومراقبة زوجتى وتم تصويرنا" معربا عن تخوفه من خطف أبنائه في تركيا" .. مضيفا :" أنا اشتغلت في الأفلام الوثائقية لبعض القنوات كالجزيرة وغيرها وكنت متصور أنا الموضوع بسيط وسهل، ولكنى فوجئت بأن هناك مجموعة من العاملين بقنوات الإخوان تطلب منى التنسيق معها" وهذا يكشف حجم الديكتاتورية داخل هذه القنوات التي تتشدق بحرية الرأي والتعبير.

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وواصل فضح إعلام الإخوان، مشيرا إلى وجود شخصية تمتلك 18 شركة في أسنطبول وشركات أخرى في لندن وهذا الرجل – الذى لم يذكر أسمه – يعيش على السحت والمال الحرام قبل خروجه من مصر، إلا أن مصادر مطلعة كشف أن المقصود من هذه التصريحات هو أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية.