كلميم .. إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرام من الشيرا

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتفتيش، المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنطقة تقع بالجماعة القروية “أسرير” التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة كلميم، أسفرت عن حجز شحنة من المخدرات مكونة من 57 رزمة من مخدر الشيرا، وبندقية صيد تقليدية وسيارة رباعية الدفع ودراجة نارية، علاوة عن سلاح أبيض عبارة عن سيف وهاتفين نقالين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط هذه الكمية من المخدرات مدفونة بمنطقة صحراوية، بالقرب من خيمة غير مأهولة، حيث تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الاجرامية المتورطة في هذه العملية.

وذكر البلاغ بأن هذه القضية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جميع الانشطة الإجرامية، وتحديدا الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.