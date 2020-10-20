الرجوي: كورونا أصبح ضيفا ثقيلا لذا وجب على المسؤولين إيجاد حلول بديلة لنا

طالبت الفنانة نجاة الرجوي المسؤولين بإنقاذ مهنيي قطاع الأعراس، بسبب معاناتهم جراء توقف أنشطتهم المهنية، منذ شهر مارس الماضي، بسبب ما فرضته الجائحة.

وطلبت الرجوي عبر حسابها على أنستغرام ، ليلة أمس الاثنين، من المسؤولين، إيجاد حل لاستئناف الأنشطة، التي يُكسب واحد منها عشرات الأسر.

وأشارت الرجوي أنه بعمل الفنان يشتغل ضمنيا ممونو الحفلات، والموسيقيون، والنكافات، وغيرهم من مهني الأعراس، والحفلات.

وفي رسالتها إلى المسؤولين، قالت الرجوي: “أعلم أن لا أحد يتوقع هذا الوباء، وواعية بخطورته، لكن واعية بخطورة الحاجة أيضا عوائل كثيرة في هذا القطاع متضررة، لذا أرجو من المسؤولين أ يبحثوا عن حلول وبدائل لأن كورونا أصبحت ضيفا ثقيلا للأسف يجب أن نتحمله ونتعايش معه “.

واضطر مهنيو الأعراس، والحفلات، أكثر من مرة، إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج، بسبب الوضع، الذي يعيشونه، وتم ذلك في مدن مختلفة.