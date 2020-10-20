أسرة الصحة تفقد طبيبا آخر إثر مضاعفات فيروس كوفيد-19

لفظ طبيب في مدينة جرادة أنفاسه الأخيرة، أمس الاثنين ، بعد صراع مع فيروس كوفيد-19.

ونعت نقابة أطباء القطاع الحر مصطفى العلوي، طبيب في القطاع الخاص في مدينة جرادة، والذي توفي، أمس، إثر مضاعفات فيروس كوفيد-19.

وكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قد نعت، قبل أسابيع، 7 من الأطباء في القطاع الخاص في الدارالبيضاء، بعد أن فتك بهم الفيروس.

وناشدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر جميع الأطباء بالحيطة، والحذر أثناء أداء مهامهم، مشددة على أنهم ذخيرة هذا البلد في حربه ضد الكوفيد، وكل خسارة بينهم هي خسارة للجسم الطبي، والمملكة في حربها ضد الوباء، ونقص في سلاحها ضد المرض على مر السنوات.

Advertisements

ويصارع عدد آخر من الأطباء، والممرضين الفيروس، وهم تحت التنفس الاصطناعي، إذ انتقد بعضٌ منهم تكتم وزارة الصحة عن عدد الوفيات في صفوف قطاع الأطباء، والممرضين، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنه على خلفية تسجيل إصابات، ووفيات بفيروس كوفيد-19 في صفوف مهنيي الصحة؛ دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أمس الاثنين، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى التصريح بإجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19، في صفوف الأطر الصحية، وعدد شهداء الواجب منهم، مطالبة إياه بـ”إحداث خلية التكفل بهم، وإنجاز نشرة يومية للرصد الوبائي، خصوصا بالعاملين في القطاع”.

وقدرت الجامعة الوطنية للصحة، في مراسلة، وجهتها إلى وزير الصحة، عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الأطر الصحية، ما يناهز 1500 حالة، مبرزة أن الإصابات بالفيروس أصبحت تتخذ طابعا خطيرا، جراء تنامي حالات الوفيات المسجلة وسطهم، ووسط أفراد عائلاتهم، نتيجة لنقل العدوى.