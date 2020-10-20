تعرف على توقعات الطقس غدا الآربعاء في الإمارات

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً .



وتكون حركة الرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:37 والمد الثاني عند 05:27 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:43.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 12:07 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزرالأول عند الساعة 18:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 22 70 20

دبــي 36 23 65 15

الشارقة 37 19 60 20

عجمان 32 24 70 25

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أم القيوين 35 17 60 20

رأس الخيمة 32 18 50 15

الفجيرة 33 22 45 15

العين 37 19 45 10

ليوا 36 21 85 20

الرويس 34 24 75 30

السلع 33 25 80 35

دلما 33 28 60 40

طنب الكبرى 34 25 70 35

طنب الصغرى 34 25 70 35

أبو موسى 34 26 70 35 .