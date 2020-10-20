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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كازاخستان لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات خامسة تحمل 21 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، ليستفيد منها أكثر من 21 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس (كوفيد-19).
وقال عمار البريكي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى نور سلطان: "تعد كازاخستان من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات، فخلال الأشهر الستة الماضية، تم إرسال أربع طائرات تحمل 54.5 طناً من المستلزمات الطبية إلى كازاخستان التي تربطنا بها علاقة صداقة وطيدة".
وأضاف البريكي: "يأتي إرسال طائرة المساعدات الخامسة اليوم تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تقديم المستلزمات الطبية لدعم العاملين في القطاع الطبي في كازاخستان، وتعزيز قدراتهم على مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1543 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.
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