شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن اللبناني المصاب بكورونا التقى "أوبراين" في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في وقت سابق اليوم الاثنين، إصابة إبراهيم بالفيروس الفتاك وقالت إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى باريس، جاءت إيجابية.
وأضافت المديرية أنه سيتعين على اللواء إبراهيم تأجيل عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته التي كان من المقرر أن يعقدها في العاصمة الفرنسية.
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