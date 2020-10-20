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مدير الأمن اللبناني المصاب بكورونا التقى "أوبراين" في واشنطن

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قال مصدر لبناني رفض ذكر اسمه اليوم الاثنين، أن المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي أعلنت إصابته بفيروس المستجد (كوفيد19-) أثناء زيارة رسمية إلى واشنطن ، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في وقت سابق اليوم الاثنين، إصابة إبراهيم بالفيروس الفتاك وقالت إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى باريس، جاءت إيجابية.

وأضافت المديرية أنه سيتعين على اللواء إبراهيم تأجيل عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته التي كان من المقرر أن يعقدها في العاصمة الفرنسية.

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