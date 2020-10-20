شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو للتحقيق مع نجل «بايدن» في أعمال فساد والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في مقابلة صحفية هاتفية على قناة فوكس نيوز "علينا أن نجعل المدعي العام يتحرك.. يجب أن يتصرف ويتصرف بسرعة" ، داعياً إلى نشر النتائج قبل انتخابات 3 نوفمبر .
وذكر ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على بار تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم غير مدعومة بأدلة ضد هانتر بايدن في صحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي: "يتعين عليه تعيين شخص ما".
وأشارت الصحيفة إلى مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها من جهاز كمبيوتر محمول يُفترض أن هانتر بايدن تركه في ورشة إصلاح ، مما يشير إلى أن جو بايدنكان قد استخدم منصبه السابق كنائب للرئيس لإثراء ابنه.
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