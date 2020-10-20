شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتي يعلن فض دور الانعقاد الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم ، في الجلسة الختامية للمجلس ، فض دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر .

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