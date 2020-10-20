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أمريكا تعرب عن استعدادها لإبرام صفقة مع روسيا بشأن " النووي"

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها مستعدة لإتمام اتفاق نووي مع روسيا، بعد أن قالت موسكو إنها مستعدة لعدم زيادة عدد الرؤوس النووية لتي تمتلكها مقابل إلتزام مشابهة من واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان اورتاجوس في بيان "نقدر استعداد روسيا الاتحادية لإحراز تقدم في مسألة الحد من الأسلحة النووية".

وتابعت "الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع على الفور ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن التثبت منه. ونتوقع من روسيا تفويض دبلوماسييها للقيام بالمثل".

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