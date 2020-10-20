شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعرب عن استعدادها لإبرام صفقة مع روسيا بشأن " النووي" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان اورتاجوس في بيان "نقدر استعداد روسيا الاتحادية لإحراز تقدم في مسألة الحد من الأسلحة النووية".
وتابعت "الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع على الفور ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن التثبت منه. ونتوقع من روسيا تفويض دبلوماسييها للقيام بالمثل".
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