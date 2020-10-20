شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية ضد مالطا وقبرص بسبب "جوازات السفر الذهبية" والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إجراءات قانونية ضد مالطا وقبرص، بشأن برنامج "جوازات السفر الذهبية"، التي قالت إنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الاوروبية إن البرامج الذي يمكن بموجبها أن يقوم غير مواطني الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر مقابل الاستثمار بدون الحاجة إلى وجود رابط كبير بأي من البلدين، يقوض روح مواطنة الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويجاند، إن "مثل هذه البرامج تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".

ويتردد أن هناك أكثر من 3500 شخص حصلوا على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي خلال العشرة أعوام الماضية، من خلال الخطة القبرصية، بعد استثمار 5ر2 مليون يورو (9ر2 مليون دولار).