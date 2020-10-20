شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية ضد مالطا وقبرص بسبب "جوازات السفر الذهبية" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المفوضية الاوروبية إن البرامج الذي يمكن بموجبها أن يقوم غير مواطني الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر مقابل الاستثمار بدون الحاجة إلى وجود رابط كبير بأي من البلدين، يقوض روح مواطنة الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويجاند، إن "مثل هذه البرامج تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".
ويتردد أن هناك أكثر من 3500 شخص حصلوا على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي خلال العشرة أعوام الماضية، من خلال الخطة القبرصية، بعد استثمار 5ر2 مليون يورو (9ر2 مليون دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أوروبية ضد مالطا وقبرص بسبب "جوازات السفر الذهبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.