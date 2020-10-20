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اليونان تحث أوروبا على تعليق الصادرات العسكرية لتركيا

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كثّفت اليونان اليوم الثلاثاء، الضغط على شركائها في الاتحاد الأوروبي، للتحرك ضد تركيا بسبب أفعالها "الاستفزازية" في البحر المتوسط، وحثت الاتحاد الأوروبي على تعليق صادرات المعدات العسكرية وتعليق اتفاقية للتجارة الحرة.

واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في رسالة إلى نظرائه من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أنقرة بالسعي لفرض الأمر الواقع من خلال الوسائل العسكرية.

وأشار دندياس إلى قرار صادر عن المجلس الأوروبي بشأن تعليق الصادرات العسكرية إلى الدول التي تظهر ممارسات عدوانية، وقال إن القرار ينطبق على تركيا.

من ناحية أخرى، كتب دندياس بشكل منفصل، إلى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، حيث قال إنه يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إيه إن إيه - إم بي إي"، نقلا عن مصادر دبلوماسية.

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