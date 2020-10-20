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لندن تعتقل ألماني للاشتباه في صلته بداعش

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اعتقلت السلطات البريطانية شابا 22 عاما من ولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية في لندن للاشتباه في صلته بالإرهاب، وأودعته السجن الاحتياطي.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الثلاثاء أنه يُشتبه في أن الشاب منتمي لمجموعة من أنصار تنظيم داعش في مدينة راتينجن بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.

وبحسب بيان، اتهمت السلطات البريطانية الشاب الألماني بنشر مقاطع فيديو تروج للإرهاب في خمس حالات.

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