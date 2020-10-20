شكرا لقرائتكم خبر عن "مودرنا" الأمريكية تأمل في موافقة طارئة على لقاح كورونا بحلول ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
وسوف تعتمد الموافقة على حصول الشركة على نتائج إيجابية من التجارب السريرية الكبيرة القائمة حاليا، وذلك في شهر نوفمبر المقبل، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسيل، في حدث أقيم برعاية صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.
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