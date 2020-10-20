شكرا لقرائتكم خبر عن "مودرنا" الأمريكية تأمل في موافقة طارئة على لقاح كورونا بحلول ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعربت شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، عن ثقتها في أنها قد تحصل على موافقة طارئة من السلطات الأمريكية على لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا في ديسمبر المقبل.

وسوف تعتمد الموافقة على حصول الشركة على نتائج إيجابية من التجارب السريرية الكبيرة القائمة حاليا، وذلك في شهر نوفمبر المقبل، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسيل، في حدث أقيم برعاية صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.