الجنابي يدعو إلى 'استثمار' جولة الكاظمي الأوروبية 'بما يخدم العراق'

أكد عضو مجلس النواب زياد الجنابي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استثمار الجولة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أوروبا "بما يخدم العراق أولاً"، داعياً إلى التعاون مع دعم المساعي الحكومة لـ"إنقاذ" الاقتصاد العراقي.

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من المهم استثمار الجولة الحالية لرئيس مجلس الوزراء للدول الأوربية من خلال إيجاد السبل الكفيلة بما يضمن خدمة مصالح العراق أولاً، وحث تلك الدول بالانفتاح الحقيقي على السوق العراقية وأهمية تنوع مصادر الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن تدخل البلاد في حال تمكن الكاظمي من إقناع الأوربيين بذلك".



ولفت إلى "وجوب تفهم مختلف القوى العراقية أهمية ومساندة الكاظمي بما يقوم به من أجل إسناد الاقتصاد العراقي وإنقاذه من الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا، وذلك من خلال التعاون التام مع الحكومة من قبل جميع القطاعات وبما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لدخول الاستثمار الأجنبي للعمل في بلدنا وعودة الانتعاش الاقتصادي للبلد".

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