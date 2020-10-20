اصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على قرية غربي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على قرية غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة مدنيين اصيبوا، مساء اليوم، بجروح خطيرة بعد ان هاجمت عصابات داعش الارهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء ابي غريب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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