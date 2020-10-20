إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 31034 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 434676 شخصا، فيما ما يزال 4810 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة داخل غرف العناية المركزة.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية: "نعيش ظروف حرب حادة مع كورونا، وينبغي فرض إغلاق لمدة 3 أسابيع على الأقل".

وأضافت: "من الضروري تعطيل الاجتماعات في الدائرة الحكومية لأنها عامل ناقل للفيروس"، وتابعت: "أعداد الوفيات اليومية في العاصمة طهران تتراوح بين 40 إلى 55".