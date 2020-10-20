بالصور.. حريق سبع ابكار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للخشب بمساحة ألف متر مربع في منطقة الأعظمية سبع ابكار مشيد من الواح (الچينكو) مخالف لتعليمات السلامة والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".وأوضحت، أن "فرقها بذلت جهوداً كبيرة حتى أتمت تطويق النيران من الجهات الأربع ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر وسط المخزن المحترق لتنهي الحادث وتنقذ معرضاً للسيارات مجاور لذلك المخزن دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائر المادية".

وأشارت المديرية إلى أنها "طلبت استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

وكان مصدر في الشرطة أفاد لـ الخليج 365، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن حريقاً كبيراً اندلع في مخزن للأخشاب في منطقة سبع ابكار ببغداد.