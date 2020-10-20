لليوم الثاني على التوالي .. إصابات كردستان تتجاوز الألف

وقالت الصحة في بيان تابعته الخليج 365، إن "الإصابات توزعت في كل من أربيل 305، السليمانية 164، كرميان 28، رابرين 40، دهوك 445، حلبجة 28".

واضافت انه "تم تسجيل، 353 حالة شفاء من فيروس كورونا، في إقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 119 منهم في أربيل، 17 في السليمانية، 33 في كرميان، 166 في دهوك، 18 في حلبجة".

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وتابعت ان "حالات الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، فكانت 24، منهم 6 في أربيل و10 في السليمانية، و5 في دهوك، و3 في حلبجة".

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن إلى 63745، توفي منهم 2211، وشفي 38186.