الأسلحة النووية.. واشنطن مستعدة لاجتماع "فوري" مع موسكو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن مستعدة للاجتماع فورا مع موسكو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للحد من الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتيجوس، في بيان لها، "نحن نثمّن استعداد الاتحاد الروسي لإحراز تقدم في مسألة الحد من الأسلحة النووية".

وأضافت "والولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع فورا لإضفاء اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن التحقق منه. ونتوقع من روسيا أن تمكّن دبلوماسييها من فعل الشيء نفسه".

وأبدت روسيا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء استعدادها لـ"تجميد" مشترك مع الولايات المتحدة لعدد رؤوسها النووية بهدف تمديد معاهدة نيو ستارت لعام.

Advertisements

وقالت الخارجية الروسية إن هذا التجميد يجب ألا يصحبه "أي طلب إضافي آخر من الولايات المتحدة" وأن يتيح "كسب الوقت" من أجل مواصلة المشاورات الثنائية حول مستقبل الحد من الأسلحة النووية.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، تمديد الاتفاقية الحالية لمدة عام على الأقل ولكن "بدون قيد أو شرط"، إلا أن واشنطن رفضت.

وقد يغير هذا التحول في موقف موسكو قواعد اللعبة بعد أن وصلت المفاوضات بشأن تجديد معاهدة نزع السلاح النووي المهمة إلى طريق مسدود منذ أشهر، علماً أن الاتفاقية الحالية تنتهي في أوائل عام 2021.

وأبقت معاهدة نيو ستارت التي أبرمت في عام 2010 ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحدت من عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.