إسرائيل: نقدر خطوة الإمارات الشجاعة نحو السلام

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الثلاثاء، عن تقدير تل أبيب وشعبها لـ"الخطوة الشجاعة" التي اتخذتها دولة الإمارات نحو السلام.



وقال أشكنازي، خلال إيجاز مع صحفيين من الإمارات بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إن "العلاقات بين بلدينا خطوة مهمة على طريق تحويل الشرق الأوسط من منطقة نزاع إلى منطقة أمل وازدهار واستقرار وسلام".



وأشار إلى الإمكانات الهائلة للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.



ولفت إلى أن "حكومة وشعب إسرائيل يقدرون تقديرا عاليا الخطوة الشجاعة التي اتخذها قادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو السلام، وقيادة المنطقة بأسرها نحو مستقبل أفضل".



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ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي زيارة الوفد الحكومي الإماراتي الأول إلى إسرائيل، الثلاثاء، بـ"التاريخية".



وتابع أشكنازي: "هذا يوم مثير، يوم يرمز إلى بداية عهد جديد وفرص لا حصر لها من شأنها أن تعود بالنفع على شعبينا بشكل كبير".



وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، ووقع 4 اتفاقيات مع نظرائه من الوزراء الإسرائيليين، شملت إعفاء مواطني الجانبين من تأشيرات الدخول، ومجالات أخرى.



وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

