وزير الخارجية الأمريكي: العلاقات مع الإمارات استراتيجية وعميقة المزيد

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، على العلاقات القوية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تصميما على تعزيز تلك العلاقات القوية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي افتراضي لبدء الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، "عملنا جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط"

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، بحث القضايا الإقليمية المشتركة مع الإمارات لتحقيق السلام في اليمن وليبيا، كما قدم الشكر للإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.

من جانبه قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن الإمارات والولايات المتحدة مصممتان على العمل معًا وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين.

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وطالب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال كلمته، بضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا أمام العالم.



وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على ضرورة منع إيران من حيازة السلاح النووي وأن يتم تطبيق معايير مكافحة التطرف عليها.

من جانبه قال وزير التجارة الأمريكي، خلال الحوار الاستراتيجي، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل سيوفر العديد من الآمال لشعوب منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير التجارة الأمريكي، أن الإمارات من أكثر الاقتصادات ابتكارًا في العالم وشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.