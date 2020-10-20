سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. سر التغريدة

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية "السوداء"، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الإرهاب عقب دفع تعويضات قيمتها 335 مليون دولار.

وقال متعاملون إن الدولار سجل 240 جنيها مقابل 265، الإثنين، مع استقراره لدى البنوك.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولارا لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

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اليورو والإسترليني

في البنوك استقر سعر اليورو عند 64.66 جنيه للشراء و 64.98 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 71.61 جنيه للشراء و71.97 جنيه للبيع.

الريال والدرهم

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و 14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 179.50 جنيه للشراء و180.40 جنيه للبيع في البنوك.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

كان حمدوك يتحدث للتلفزيون الرسمي مساء أمس الإثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية.