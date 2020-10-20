شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل (385) إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، عن رصد (16) وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، لافتةً إلى شفاء (375) حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (329,270) حالة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.