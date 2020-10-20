شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 49 وفاة و3920 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء تسجيل 49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10366 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3920 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 434 ألفا و598.

ولفتت إلى أن 2602 مصاب تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 366 ألفا و 194.

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