10 كيانات تدخل القائمة السوداء بسبب إيران

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع 6 شركات صينية تقع 5 منها في هونج كونج وواحدة في أستراليا، إضافة إلى مواطنين صينيين وشخص أسترالي، في القائمة السوداء لعملهم مع إيران، وتتمثل العقوبات الأمريكية في تجميد أصول الأطراف المستهدفة في أراضي الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد من العمل معها.وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة «الضغوط القصوى» على إيران، وتشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بحجة أنها «أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط».
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.
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