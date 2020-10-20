أورتيغاس: ميليشيات طهران تقود العراق للطائفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الجريمة التي أطلق عليها «قضاء بلد» في العراق، والتي ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس إن الجريمة وقعت بعد حرق ميليشيات مؤيدة لإيران مقرا حزبيا ببغداد. وأوضحت واشنطن وفقا للبيان أن «على بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران»، مؤكدة أن «الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي». وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أدانت قبل يومين الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس بيانا على «تويتر» جاء فيه «الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق».

وطالبت أورتيغاس الأحزاب العراقية بالتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر فيها العراق بجائحة وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم «داعش».