موكب إردوغان يثير السخط

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وذكر موقع «تركيا الآن» أن طائرة إردوغان غادرت من ستاد مدينة شرناق، وسط إجراءات استثنائية في البر والجو، لم تشهدها تلك المدينة من قبل، مشيرا إلى أنه في أغسطس الماضي انتشرت مقاطع فيديو لموكب زوجة الرئيس أمينة إردوغان، خلال زيارتها لمدينة أنطاليا، لإطلاق السلحفاة البحرية إلى بيئتها البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد تلقيها العلاج، برفقة موكب يتخطى الخمسين سيارة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار موكب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المبالغ فيه سخط الأتراك، عقب مغادرته مدينة شرناق التركية أمس الأول، برفقة جيش الحماية الخاص به، إضافة إلى 9 مروحيات هليكوبتر، بعد مشاركته في مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» هناك، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة.وذكر موقع «تركيا الآن» أن طائرة إردوغان غادرت من ستاد مدينة شرناق، وسط إجراءات استثنائية في البر والجو، لم تشهدها تلك المدينة من قبل، مشيرا إلى أنه في أغسطس الماضي انتشرت مقاطع فيديو لموكب زوجة الرئيس أمينة إردوغان، خلال زيارتها لمدينة أنطاليا، لإطلاق السلحفاة البحرية إلى بيئتها البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد تلقيها العلاج، برفقة موكب يتخطى الخمسين سيارة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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