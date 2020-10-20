شكرا لقرائتكم خبر ميليشيات الحوثي تتجسس على الأسرى المفرج عنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كشف ماجد فضائل، العضو في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى عن عقد جولة قادمة من المفاوضات نهاية العام الحالي بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي حول بقية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين، تشمل الصفقة القادمة أربعة من قيادات الدولة، من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كثفت ميليشيات الحوثي من عمليات مراقبة الأسرى المفرج عنهم والتجسس عليهم، وشكلت لجانا للمراقبة، وأخرى للتوعية، وحث الأسرى على العودة للجبهات بحجة الجهاد.

وكانت أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن انتهت قبل أيام بإطلاق سراح 1056أسيرا من الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي، منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية احتمال إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

من جهة أخرى فرضت ميليشيات الحوثي «إتاوات» على كل المحلات التجارية في مناطق سيطرتها والعديد من الإجراءات للاحتفال بما يسمى «المولد النبوي»، ووجهت بإلزام جميع أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الخاصة بمختلف فئاتها وأنشطتها بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة للاحتفاء بما وصفته بـ»الحدث الجليل» تجديد أبواب محلاتهم التجارية ورشها بالطلاء الأخضر، والشعارات الإيرانية وتركيب لمبات خضراء أمام كل محل تجاري، وطلاء أرصفة أمام المحلات باللونين الأبيض والأخضر، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة فرضتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية على جميع المحلات التجارية.

إلى ذلك أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية عن قيامها في محافظة ذمار وسط اليمن بدفن 35 جثة، قالت إنها مجهولة الهوية، فيما لم يستبعد مسؤول حكومي أن تكون لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب.

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