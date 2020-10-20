ميليشيات الحوثي تتجسس على الأسرى المفرج عنهم

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وكانت أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن انتهت قبل أيام بإطلاق سراح 1056أسيرا من الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي، منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية احتمال إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.من جهة أخرى فرضت ميليشيات الحوثي «إتاوات» على كل المحلات التجارية في مناطق سيطرتها والعديد من الإجراءات للاحتفال بما يسمى «المولد النبوي»، ووجهت بإلزام جميع أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الخاصة بمختلف فئاتها وأنشطتها بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة للاحتفاء بما وصفته بـ»الحدث الجليل» تجديد أبواب محلاتهم التجارية ورشها بالطلاء الأخضر، والشعارات الإيرانية وتركيب لمبات خضراء أمام كل محل تجاري، وطلاء أرصفة أمام المحلات باللونين الأبيض والأخضر، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة فرضتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية على جميع المحلات التجارية.
إلى ذلك أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية عن قيامها في محافظة ذمار وسط اليمن بدفن 35 جثة، قالت إنها مجهولة الهوية، فيما لم يستبعد مسؤول حكومي أن تكون لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب.
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