45 جثة في مقبرة عراقية جماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي أمس بأن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم 45 جثة في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد).
ونقل موقع (السومرية نيوز) العراقي عن المصدر قوله «إن قوة أمنية خلال واجب تفتيش تمكنت من العثور على مقبرة جماعية تضم رفات شهداء في قرية داوود العلوكة بمحافظة كركوك».وأضاف «الرفات لأشخاص تم إعدامهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي أثناء فترة احتلال التنظيم للقرية».
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