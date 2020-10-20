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45 جثة في مقبرة عراقية جماعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي أمس بأن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم 45 جثة في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد).

ونقل موقع (السومرية نيوز) العراقي عن المصدر قوله «إن قوة أمنية خلال واجب تفتيش تمكنت من العثور على مقبرة جماعية تضم رفات شهداء في قرية داوود العلوكة بمحافظة كركوك».

وأضاف «الرفات لأشخاص تم إعدامهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي أثناء فترة احتلال التنظيم للقرية».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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