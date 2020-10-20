الحريري: أموال المستقبل.. كذبة

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وقال المكتب في بيان صحفي «تحت عنوان أموال إماراتية إلى المستقبل لمواجهة المد التركي، نشرت جريدة الأخبار مقالا هو عبارة عن مجموعة من الأضاليل والأكاذيب، ينفي المكتب ما أوردته الجريدة التي باتت متخصصة بفبركة الأخبار وتلفيق الشائعات ونشر الأكاذيب بكل ما يتعلق بالرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وكذلك بالدول العربية ولا سيما دول الخليج، بعدما تحولت إلى بوق إعلامي للتطاول على هذه الدول».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أمس ما أوردته صحيفة (الأخبار) المحلية عن وصول أموال إماراتية إلى الحريري لتفعيل تلفزيون (المستقبل).وقال المكتب في بيان صحفي «تحت عنوان أموال إماراتية إلى المستقبل لمواجهة المد التركي، نشرت جريدة الأخبار مقالا هو عبارة عن مجموعة من الأضاليل والأكاذيب، ينفي المكتب ما أوردته الجريدة التي باتت متخصصة بفبركة الأخبار وتلفيق الشائعات ونشر الأكاذيب بكل ما يتعلق بالرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وكذلك بالدول العربية ولا سيما دول الخليج، بعدما تحولت إلى بوق إعلامي للتطاول على هذه الدول».

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