بالصور.. إعلان نجاح أول عملية زراعة كلى في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

شارك محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الإعلان عن نجاح أول عملية زراعة كلى في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، والتي تعد الأولى في صعيد مصر، يجرى فيها مثل هذه النوعية من العمليات.

قال الفقي إن ما جرى يمثل إنجازًا كبيرًا يُحسب لمستشفى مصر وطاقمها الطبي، خاصة أن تكاليف العملية تحملت المستشفى نفقاتها كاملة، في إطار المسؤولية المجتمعية.

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من جانبه، قال الدكتور مصطفى الشندويلي، الرئيس التنفيذي للمستشفى وعضو مجلس الإدارة، إننا نسعى دائمًا لتقديم خدمة طبية متميزة وجلب الخبرات والتخصصات المعقدة، لتخفيف العبئ عن كاهل المرضى أبناء المحافظة والصعيد بصفة عامة.

ووجه الشكر للفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور دكتور عماد أبو خبر استشاري أمراض وزراعة الكلى ورئيس فريق زراعة الكلي بالمستشفى، والدكتور ممدوح الشرقاوي استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور أحمد شريف استشاري جراحة المسالك البولية.

جدير بالذكر أن المؤتمر حضرته الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج وعدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات محافظة سوهاج ومديرية الصحة.​