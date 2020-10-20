أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع السعر في بنكي التعمير والإسكان والتجاري الدولي، فيما استقر السعر
وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار قرشا واحدا إلى التعمير والإسكان إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
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