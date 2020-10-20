محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):
أفاد تقرير جديد بأن أغنياء الصين زادوا ثرواتهم هذا العام بمعدل أكبر مما زادت به خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.
وأشار تقرير هورون - الذي يقيم كل عام قيمة ثروات الأغنياء في الصين - إن ارتفاع أسعار الأسهم ساعد في خلق هذه الثروة المتزايدة.
وبحسب التقرير، فإن أغنى شخص في الصين هو جاك ما، الذي أسس شركة - علي بابا - للتجارة الإلكترونية، وتبلغ ثروته حوالي ستين مليار دولار.
وبحسب الاحصاءات نما اقتصاد الصين بنحو خمسة بالمئة هلال الأربع شهور الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الجائحة.. أغنياء الصين حققوا ثروة بقيمة 1.5 تريليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.