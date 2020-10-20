رغم الجائحة.. أغنياء الصين حققوا ثروة بقيمة 1.5 تريليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):

أفاد تقرير جديد بأن أغنياء الصين زادوا ثرواتهم هذا العام بمعدل أكبر مما زادت به خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وأشار تقرير هورون - الذي يقيم كل عام قيمة ثروات الأغنياء في الصين - إن ارتفاع أسعار الأسهم ساعد في خلق هذه الثروة المتزايدة.

وبحسب التقرير، فإن أغنى شخص في الصين هو جاك ما، الذي أسس شركة - علي بابا - للتجارة الإلكترونية، وتبلغ ثروته حوالي ستين مليار دولار.

وبحسب الاحصاءات نما اقتصاد الصين بنحو خمسة بالمئة هلال الأربع شهور الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.