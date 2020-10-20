تركيب محول كهرباء بديل لإعادة تشغيل محطة مياه الشرب بالخطارة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الثلاثاء، بسرعة تركيب محول كهرباء بديل - بقدرة 100 كيلو وات في الساعة - للمحول الذي تعرض للتلف والاحتراق وكان يغذي محطة رافع الخطارة بقرية أبو الريش، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المنطقة بالكامل منذ مساء أمس.

قال نائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان إنه جرى الدفع بفرق الصيانة التابعة لقطاع كهرباء أسوان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة التعامل والتدخل لعمل الإصلاحات اللازمة، وتركيب المحول البديل المغذي لرافع المياه، بإشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن توجيهات محافظ أسوان جاري تنفيذها على قدم وساق، وبمتابعة لحظية منه، للإسراع في تركيب المحول وإعادة تشغيل الرافع، وبالتالي تدفق مياه الشرب للشبكات داخل المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، جرى توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات وفناطيس المياه من أجل توفير احتياجات الأهالي، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التشغيل بشكل كامل داخل الشبكات.