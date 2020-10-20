أرمينيا: لا ضرورة لتدخل عسكري روسي في قره باغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اعتبر رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، أن تدخل روسيا عسكريا في النزاع الجاري بإقليم ناغورني قره باغ، أمر غير ضروري.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، الثلاثاء، قال سركيسيان: "فيما يتعلق بروسيا فلا ضرورة لتدخّلها عسكريا، فبإمكان أرمينيا أن تدافع عن نفسها. وبدلا عن إشراك روسيا، فمن الأجدى الحديث عن إخراج تركيا وضرورة منعها من التأثير على سير النزاع".

Advertisements

وبحسب الرئيس الأرمني، أظهرت روسيا على مدار عصور أن العلاقات مع أرمينيا تبقى من أولوياتها، وفي الوقت نفسه تحافظ روسيا على علاقات جيدة مع أذربيجان، وهي ليست متورطة في هذا النزاع، على خلاف تركيا.

الأمر الذي يسمح لروسيا بأن تقوم بوساطة فيه. لذا فقد ساعدت روسيا، بجهود رئيسها فلاديمير بوتين، ووزير خارجيتها سيرغي لافروف، على التوصل مؤخرا إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في قره باغ، بحسب الرئيس الأرمني.

وحمل سركيسيان باكو المسؤولية عن خرق هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بموسكو في 10 أكتوبر، بعد مفاوضات مطولة خاضها وزيرا خارجية يريفان وباكو بوساطة لافروف، معتبرا أن أذربيجان تريد أن تحل النزاع حلا عسكريا، بما في ذلك بسبب وجود تركيا الساعية وراء أهدافها الخاصة في المنطقة.