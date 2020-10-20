المؤبد لمتهم بقتل مُجند والشروع في قتل عقيد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه في القضية رقم 4839 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2011، بالاشتراك مع 3 آخرين، في قتل مُجند والشروع في قتل عقيد شرطة أثناء محاولة ضبطهم متلبسين بسرقة عربة حديد تسليح.

كان مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، استقبل "أمين.ع.غ" مُجند، جثة هامدة، فيما تبين من التحريات أنه حال مرور العقيد شمس نجاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان على تمركزات الأمن بطريق "القاهرة– إسماعلية" الصحراوي، استغاث به سائق من مجهولين اعترضوا طريقه وسرقوا سيارة نقل مُحملة بحديد التسليح، وحال مطاردة القوات للجناة أطلقوا عدة أعيرة نارية أودت بحياة المُجند، وشرعوا في قتل رئيس فرع البحث.

جرى ضبط المتهم "أيمن. أ" مُقيم بمساكن أبو زعبل، وثلاثة آخرين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم جميعًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وحكمت على المتهمين الثلاثة الآخرين.