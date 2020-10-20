الإمارات تطلب من إسرائيل فتح سفارتين بالبلدين "في أقرب وقت"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دعا وزير الخارحية الإماراتي عبدالله بن زايد، في رسالة وصفت بالشخصية، لنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، إلى فتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.

وكان الوفد الإماراتي الرسمي الذي وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى تل أبيب، سلّم أشكنازي خلال مأدبة غذاء رسالة من رئيس الدبلوماسية الإماراتية دعا فيها إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال عبد الله بن زايد في الرسالة: "لا يسعني إلا أن أقدّر كل الجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون بين بلدينا. وأنا على ثقة كاملة في دعمكم المطلق لفتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن".